Amigo livro

Na primeira e única vez em que fui candidato a alguma coisa, ganhei a eleição. Foi sem querer, juro. Eu tinha 12 anos e estava concentrado nas minhas tarefas diárias de aula no Grupo Escolar Ferreira de Abreu quando dois representantes do Rotary Club de Porto Alegre entraram na sala e, com a anuência da professora, promoveram uma rápida votação para a escolha do Melhor Companheiro da turma. Confesso que fiquei ruborizado quando anunciaram o meu nome.
Ganhei um diploma, que guardo com carinho até hoje, e um livro – relíquia da minha modesta biblioteca. Foi minha primeira leitura inesquecível: Coração, do italiano Edmondo de Amicis, clássico da literatura juvenil. Trata-se do diário de um estudante sobre seu cotidiano escolar e sobre seu relacionamento com os colegas, recheado de histórias edificantes protagonizadas por crianças. Adorei o livro. Hoje certamente faria uma leitura mais crítica, pois as aventuras e desventuras do menino Henrique soam excessivamente moralistas e promovem o nacionalismo exacerbado da Itália recém-unificada. Na época, porém, a narrativa me encantou e me atraiu definitivamente para o mundo mágico da literatura.
Não sei bem porque fui escolhido pelos meus coleguinhas para receber aquela distinção rotariana, mas logo percebi que eu é que estava ganhando o melhor dos companheiros. Aquele livro e todos os outros que vieram depois não apenas me fizeram companhia nos momentos de solidão e dúvidas, mas também se tornaram parceiros de aventuras, professores eficientes, conselheiros confiáveis, fontes de surpresas, desafios para a imaginação e janelas para muitos de meus sonhos. Como ensinou o peruano Vargas Llosa, um dos tantos autores talentosos que as páginas impressas me apresentaram, os livros possibilitam que vivamos outras vidas além dessa nossa única e breve.
Pois não é que, graças a eles, acabo de ser “eleito” para outra distinção inesperada? Fui convidado pela Câmara Rio-Grandense do Livro para receber o honroso título de Amigo do Livro no próximo dia 28. Desta vez não fiquei ruborizado. Fiquei muito feliz. Mas, para ser franco, preciso incluir uma ressalva na minha resposta de aceitação: ele é que é meu amigo.