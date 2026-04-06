Amigo livro

Todos que li até hoje se tornaram janelas para sonhos. Renan Mattos / Agencia RBS

Na primeira e única vez em que fui candidato a alguma coisa, ganhei a eleição. Foi sem querer, juro. Eu tinha 12 anos e estava concentrado nas minhas tarefas diárias de aula no Grupo Escolar Ferreira de Abreu quando dois representantes do Rotary Club de Porto Alegre entraram na sala e, com a anuência da professora, promoveram uma rápida votação para a escolha do Melhor Companheiro da turma. Confesso que fiquei ruborizado quando anunciaram o meu nome.

Ganhei um diploma, que guardo com carinho até hoje, e um livro – relíquia da minha modesta biblioteca. Foi minha primeira leitura inesquecível: Coração, do italiano Edmondo de Amicis, clássico da literatura juvenil. Trata-se do diário de um estudante sobre seu cotidiano escolar e sobre seu relacionamento com os colegas, recheado de histórias edificantes protagonizadas por crianças. Adorei o livro. Hoje certamente faria uma leitura mais crítica, pois as aventuras e desventuras do menino Henrique soam excessivamente moralistas e promovem o nacionalismo exacerbado da Itália recém-unificada. Na época, porém, a narrativa me encantou e me atraiu definitivamente para o mundo mágico da literatura.

Não sei bem porque fui escolhido pelos meus coleguinhas para receber aquela distinção rotariana, mas logo percebi que eu é que estava ganhando o melhor dos companheiros. Aquele livro e todos os outros que vieram depois não apenas me fizeram companhia nos momentos de solidão e dúvidas, mas também se tornaram parceiros de aventuras, professores eficientes, conselheiros confiáveis, fontes de surpresas, desafios para a imaginação e janelas para muitos de meus sonhos. Como ensinou o peruano Vargas Llosa, um dos tantos autores talentosos que as páginas impressas me apresentaram, os livros possibilitam que vivamos outras vidas além dessa nossa única e breve.