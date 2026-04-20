A divindade, o médico e o charlatão

Meu saudoso e imortal amigo Moacyr Scliar colecionava nomes que condicionam destinos e também anedotas sobre medicina, segunda profissão do grande escritor. Lembro-me de ouvir dele uma historieta em que Jesus Cristo volta à Terra como médico do SUS e passa a dar consulta num posto de periferia. Entra um paciente paraplégico. Ele simplesmente ordena de sua mesa de trabalho:
— Levanta-te e anda!
O homem deixa a cadeira de rodas, bate a porta e sai caminhando desenvolto entre os demais pacientes que esperam a vez de serem atendidos. Um deles indaga:
— Como é o novo médico?
A resposta:
— Igual aos outros, nem toca na gente!
É um tema que o dr. Camargo tem tratado com maestria em seu espaço semanal: a expectativa dos doentes de receberem atenção, afeto e também algum contato físico de seus médicos.
Pois o inacreditável Donald Trump, que se diverte diariamente abrindo sua Caixa de Pandora para aterrorizar o mundo, conseguiu na semana passada – com a ajuda da inteligência artificial – reproduzir em desenho a velha piada, ele próprio encarnando o personagem satirizado. O ciclotímico mandatário publicou em suas redes sociais uma ilustração em que interpreta a divindade e o médico, com a diferença de estar tocando com mão luminosa na cabeça do paciente enfermo.
Ninguém achou muita graça, talvez com a exceção de bajuladores que continuam lambendo as botas do fanfarrão poderoso, tanto no seu próprio país quanto fora dele – inclusive nesta nossa pátria amada, ultrajada e, seguidamente, surripiada. Diante do estrago em sua própria imagem, principalmente nos meios religiosos, Mister Prepotência amarelou de novo, apagou a postagem e partiu logo para outras refregas de maior visibilidade, implicando inclusive com seu compatriota Papa.
— Até quando, Catilina?
Trump também poderia entrar na pesquisa de Scliar sobre nomes que condicionam destinos. Na sua origem, seu sobrenome significava tocador de tambor ou trompetista. É o que ele faz todos os dias, barulhento, autoritário, provocador, insensível, bravateiro e destoante das pessoas que trabalham em sintonia por paz e justiça para a humanidade.