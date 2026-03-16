"Turma" é palavra boa demais para quadrilheiros

A PF aponta que Vorcaro comandava um grupo paralelo de vigilância, intimidação e obtenção ilegal de dados. Banco Master / Divulgação

A máfia que utilizou o Banco Master para roubar o dinheiro dos correntistas, acumular fortunas e subornar autoridades se autodenominava "A Turma", corrompendo, também, uma das expressões mais simpáticas do nosso vocabulário. Turma é o substantivo coletivo que define um grupo de pessoas unidas em torno de um objetivo comum, invariavelmente relacionado a boas causas. É a turma da aula, a turma do trabalho, a turma dos amigos que saem juntos para se divertir, a turma do bar, a turma do futebol, a turma do pagode, a turma da Mônica e outras tantas que nos oferecem a oportunidade de identificação e compartilhamento com nossos semelhantes.

Turma de criminosos, sinceramente, não merece essa denominação. Melhor defini-los com aqueles termos característicos da linguagem policial, tipo bando, quadrilha, gangue, súcia, corja e algum outro que não me ocorre agora, mas que não deixe dúvidas sobre a índole dos malfeitores que se julgavam impunes e que, agora, estão sendo julgados por seus crimes. Espero que os doutos magistrados – também eles divididos em turmas – pelo menos utilizem a terminologia adequada quando se referirem aos delinquentes. Estaremos atentos: nas atuais circunstâncias, eufemismos e floreios jurídicos já podem ser considerados indícios de suspeição.

As verdadeiras turmas (de amigos, companheiros de trabalho, etc.) caracterizam-se pela partilha de interesses comuns, pela reciprocidade, pela lealdade e também pela linguagem própria.

Gírias, anedotas e apelidos divertidos fazem parte dessas sociedades fraternas em que, dificilmente, algum integrante será conhecido por sicário – o assassino de aluguel contratado pela corja de colarinho branco que comandou a fraude financeira. Pelo menos um dos bandidos era tratado com a devida autenticidade por seus próprios pares. Pois que o tratamento adequado se estenda a todos: nada de “turma” para esses quadrilheiros.

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