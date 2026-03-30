O santo do depois

Façamos o que está ao nosso alcance. Hoje! Lisa S. / Shutterstock

Engana-se quem pensa que São Nunca nunca existiu. Ele existe e está positivo e operante no seu antiquário de achados e perdidos, estrategicamente instalado na portaria da Eternidade. Quando aparece por lá alguma alma ainda meio atordoada pela passagem de dimensão, ele imediatamente se apresenta para devolver registros de Encontros Adiados, Promessas Vãs, Dívidas Não Pagas, Leituras Interrompidas, Amores Platônicos e Amizades Negligenciadas, entre outras ilusões que poderiam ter sido realidade na vida terrena.

Sábio era um professor de Português que tive nos pretéritos tempos de ginásio no colégio São Judas Tadeu, na Zona Norte da Capital. Quando a gente perguntava se determinada palavra estranha ao nosso vocabulário adolescente existia, ele respondia com um misto de ironia e convicção:

— Se você falou, existe!

Pela mesma lógica, São Nunca vive e talvez até seja o mais invocado de todos os santos. Tem até um dia especial só para ele, embora seja impossível localizá-lo no nosso calendário gregoriano. Sabe quando as guerras por poder e ganância vão acabar? Quando os corruptos e golpistas condenados cumprirão suas penas até o fim? Quando nossa pátria mãe gentil será efetivamente um país sério, desenvolvido e justo para todos? No dia dele, é claro!

São tantas as suas atribuições que bem podíamos poupá-lo das nossas pequenas demandas. Basta não deixar tanta vida para depois. Deu vontade de ver uma amiga ou um amigo? Desligue o celular e vá correndo! Neste mundo sobrecarregado de tecnologia, todos temos fome de presença. Tem um trabalho para concluir, um livro para terminar de ler, uma arrumação na casa para fazer? Não procrastine! Tem dúvida sobre o significado de uma palavra? Vá logo ao dicionário ou ao Google! E aproveite para escolher os melhores termos do nosso vocabulário para dedicá-los às pessoas queridas.

Já disse um sábio anônimo: entre as grandes coisas que não podemos fazer e as pequenas que não fazemos, o perigo está em não fazermos nenhuma. Então, façamos o que está ao nosso alcance. Hoje!