O grego Diógenes encontraria o que procurava em nossos estádios de futebol?

Cada vez que vejo um jogo de futebol entre equipes brasileiras, me lembro do filósofo grego Diógenes. Ele andava pelas ruas de Atenas com uma lanterna acesa. Quando alguém perguntava o que estava procurando, o cínico respondia:
— Um homem honesto!
Cínico porque ele vivia como os cães de rua (a palavra deriva do grego kynikos, cachorro), dormia em barris e desprezava convenções e bens materiais. Mas prezava a honestidade.
Diógenes devia ser contratado pela CBF para expor as mazelas do nosso principal esporte.
Sou fanático por futebol, acompanho até joguinho de várzea, mas gosto mesmo é de assistir aos confrontos da Premier League inglesa pela televisão. Não apenas porque as equipes são qualificadas e os gramados impecáveis, mas, principalmente, porque naquela competição prevalece a lealdade. Dá gosto de ver os jogadores competindo muito, mas respeitando arbitragem, adversários e torcida.
Por aqui, infelizmente, ocorre o contrário: nossos atletas, com raras exceções, passam o tempo todo simulando faltas, pressionando o árbitro, tentando levar vantagem de forma desonesta até nas pequenas coisas. É arremesso de lateral fora do lugar, é bloqueio irregular para impedir que o adversário cobre a falta, é empurra-empurra e agarramentos nos escanteios.
E tem ainda a mais escandalosa das simulações: o goleiro fingindo contusão para interromper o jogo quando seu time está vencendo e sendo atacado. Infelizmente, ainda não se descobriu uma maneira de punir os farsantes nessas situações, pois os árbitros são orientados a fingir que acreditam para não correrem o risco de advertir um jogador verdadeiramente lesionado. Só que as encenações costumam ser tão primárias que essa orientação deveria ser revisada.
E o mais desanimador é que muitos torcedores brasileiros também querem ganhar de qualquer maneira, com gol ilegal, com adversário prejudicado, com erro do juiz, não importa como. Nesse contexto, não é de estranhar que prospere em campo a cultura da desonestidade – que, aliás, podia ser mais criticada pelos colegas da crônica esportiva. Não é incomum que narradores e comentaristas rotulem imoralidades evidentes como se fossem apenas artimanhas típicas do futebol.
Será que Diógenes acharia o que procura nos estádios brasileiros?