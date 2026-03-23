Ponte de Pedra, no Largo dos Açorianos, é uma das obras históricas da cidade. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Muito antes de passar à história como leal e valorosa por concessão do imperador europeu que mandava no nosso país, esta cidade dos meus andares foi o abrigo acolhedor de açorianos fugidos da fome num distante arquipélago português. Sou descendente daquela gente que atravessou o mar em busca de vida melhor e que aqui fundou, há 254 anos, a Freguesia de São Francisco do Porto dos Casais – primeiro nome oficial da nossa querida Porto Alegre, hoje capital de todos os gaúchos.

Cada vez que a cidade aniversaria, como ocorrerá na próxima quinta-feira, gosto de imaginar qual foi a contribuição de meus antepassados para transformar aquela vila precária dos primeiros colonizadores na metrópole que habitamos atualmente. Investigando a árvore genealógica da família e pesquisando em jornais antigos, já localizei um tio trisavô que atuou como empreiteiro na construção de obras históricas da cidade, como a Ponte de Pedra e o Theatro São Pedro, lá pela metade do século 19.

Também identifiquei, com certo orgulho de escriba, um parentesco distante com o primeiro cronista de Porto Alegre, Antônio Álvares Pereira Coruja, autor de um livro icônico para cidade, Antigualhas. Ele era irmão de meu trisavô paterno, José Alves de Souza Coruja (às vezes registravam com Álvares, outras como Alves), que, pelo que sei, só contribuiu para a vida da cidade com o seu trabalho de agricultor e prestador de serviços – como a maioria dos meus antepassados. Pouco importa que não tenham se destacado. O que importa é saber que trabalharam dignamente por suas famílias e pelas suas comunidades como tantos outros gaúchos de diferentes sobrenomes.

Esses porto-alegrenses anônimos é que considero leais e valorosos, independentemente de suas posições sociais e visões políticas. Só para lembrar, o próprio Pereira Coruja estava no lado revolucionário quando o Imperador laureou a cidade por sua resistência ao cerco farroupilha. Chegou mesmo a ser preso e acabou se mudando para o Rio de Janeiro, onde também se destacou por sua produção literária e intelectual – principalmente por obras sobre sua cidade natal.