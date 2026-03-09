Nossa vida passa na telinha do celular. Monkey Business / stock.adobe.com

Sábio e premonitório Mário Quintana: “Nunca escrevi uma vírgula que não fosse uma confissão”. Claro, o poeta se referia à própria intimidade que os escritores costumam expor em seus escritos, ainda que seja nas entrelinhas dos textos. Nunca imaginou o nosso vate alegretense que sua frase se encaixaria no universo das investigações policiais desses tempos corruptamente digitais em que o telefone celular se transformou não apenas em instrumento de crimes, mas também na própria prova dos delitos.

Mesmo aqueles que não sabem usar vírgulas tão bem quanto o saudoso poeta (“Os velhos, quanto mais velhos, mais vírgulas usam”), ou que apenas gravam mensagens de voz para evitar gafes gramaticais, acabam deixando impressões digitais no aparelhinho. Tanto é assim que os objetos mais cobiçados nas batidas policiais atualmente são os celulares dos suspeitos. Tem sido frequente, inclusive, que criminosos procurem se desfazer de seus aparelhos quando a polícia bate à porta.

Nossa vida passa na telinha do celular. Além dos registros pessoais, das senhas de banco, dos contatos comerciais e de amizades, dos grupos de bom dia da parentada, dos sites de compras online e dos mapas de trânsito, entre outras utilidades e inutilidades, o aparelho também registra nossos diálogos. E é aí que mora o perigo – especialmente para quem fala (escreve) demais. Ou seja, quase todos nós. A palavra dita é como uma flecha – adverte a antiga sabedoria popular. Não volta mais. Mas fica registrada. A intenção do ditado é sugerir reflexão e sabedoria para aqueles que estão prestes a abrir a boca (ou a digitar), mas quem se contém?

Alguns espertalhões até fazem o possível para evitar a autoincriminação, usando o estratagema das mensagens que desaparecem logo depois de lidas, mas o que se tem visto nos mais recentes escândalos do país é que poucos conseguem escapar da armadilha tecnológica. Por onde passa a corrupção, sempre fica um rastro.