Os ETs de Obama

O ex-presidente dos EUA, Barack Obama, afirmou recentemente que alienígenas são reais. WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Você acredita na existência de seres extraterrestres? O ex-presidente norte-americano Barack Obama acredita, eu também acredito e deve ter muita gente por aí que concorda conosco, assim como deve ter milhões de terráqueos crentes de que são os únicos seres vivos do universo. Como Obama, eu também nunca vi um ET (nem aquele de Varginha) e jamais me deparei com alguma testemunha ocular da história que realmente me convença. Mas é perfeitamente compreensível que a suposição de Obama tenha mais peso e credibilidade do que a dos mortais comuns, pois ele já esteve com a maleta do botão nuclear nas mãos e, provavelmente, com mais informações do que qualquer outra pessoa possa ter recebido sobre o assunto.

Ainda assim, tudo indica que o democrata falou na entrevista que “os alienígenas são reais” apenas porque se trata de um raciocínio lógico: se existem bilhões de galáxias e infinitilhões de planetas com condições químicas adequadas para a vida, como garantem os cientistas, por que só a Terra seria contemplada com a atividade vital? Claro, sempre há quem prefira pensar que nosso planeta é plano e que tudo termina lá pelas bordas da disputada Groenlândia, mas esse é um pensamento preguiçoso, que só funciona como escape da realidade.

Como era previsível, o megalômano Trump resolveu pegar carona na repercussão da entrevista de Obama. Acusou o oponente de revelar informações sigilosas e mandou seus secretários divulgarem arquivos governamentais com registros de objetos voadores não identificados e outros fenômenos desconhecidos. Tudo para brilhar mais do que o rival. Se um ET realmente aparecesse por aqui e conhecesse a figura, ficaria decepcionado com a espécie humana.