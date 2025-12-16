Nílson Souza

Nílson Souza

O jornalista Nílson Souza escreve semanalmente em ZH.

Palavras
Opinião

Vocabulário dos medos

Gefirofobia, por exemplo, é o medo irracional de atravessar pontes ou viadutos

Nílson Souza

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS