Marte é plano

Imagem panorâmica de Marte divulgada pela Nasa. Nasa/JPL-Caltech/ASU/MSSS / Divulgação

Dizem os astrólogos que Marte será o planeta regente de 2026 — e isso não parece muito animador, mesmo para quem tem pouca afinidade com a astrologia como este escriba que teima em vos desejar um pacífico ano novo. Sempre soube pelas minhas leituras de mitologia greco-romana que Marte é o deus da guerra. Já temos guerras demais por aqui, principalmente porque alguns de nossos governantes estão convencidos de que são deuses, especialmente aqueles que dispõem de maior poderio bélico e de arsenais nucleares.

Marte, o planeta, ganhou o nome da divindade guerreira devido à sua cor vermelha, associada pelos humanos ao sangue. A ciência garante que é apenas ferrugem resultante da oxidação da matéria rica em ferro que cobre a superfície do nosso vizinho mais próximo no sistema solar. Também afirmam os cientistas que, apesar da vermelhidão do solo, o pôr do sol de lá é azul. Ou seja: todo dia tem Gre-Nal ao entardecer. Mais guerra!

Marte, o deus, era apenas o protetor da agricultura, mas as plantações de soja começaram a se espalhar na Roma antiga e ele acabou se transformando em guerreiro, para resguardar as suas propriedades e se expandir por outros territórios. Virou um sanguinário. Era o mais temido dos deuses do Olimpo, até que andou se engraçando com a mulher de Vulcano.

Outra guerrinha. Vulcano nasceu feio e coxo, segundo a lenda. Foi jogado no Olimpo por sua mãe, que não queria saber dele. Mesmo assim, salvou-se e se tornou o mestre ferreiro dos deuses, forjando raios para seu pai, Júpiter. Com recompensa, o deus supremo ofereceu-lhe como esposa Vênus, a deusa do amor. Casamento forçado, deu no que deu: Vênus teve um caso com Marte. Mas Vulcano vingou-se: com sua habilidade de ferreiro, construiu uma rede invisível, prendeu os dois amantes na cama e os expôs à execração pública. Só tirou o sofá da sala, mas sentiu-se vingado. Vá entender esses deuses!