Marte é plano

Dizem os astrólogos que Marte será o planeta regente de 2026 — e isso não parece muito animador, mesmo para quem tem pouca afinidade com a astrologia como este escriba que teima em vos desejar um pacífico ano novo. Sempre soube pelas minhas leituras de mitologia greco-romana que Marte é o deus da guerra. Já temos guerras demais por aqui, principalmente porque alguns de nossos governantes estão convencidos de que são deuses, especialmente aqueles que dispõem de maior poderio bélico e de arsenais nucleares.
Marte, o planeta, ganhou o nome da divindade guerreira devido à sua cor vermelha, associada pelos humanos ao sangue. A ciência garante que é apenas ferrugem resultante da oxidação da matéria rica em ferro que cobre a superfície do nosso vizinho mais próximo no sistema solar. Também afirmam os cientistas que, apesar da vermelhidão do solo, o pôr do sol de lá é azul. Ou seja: todo dia tem Gre-Nal ao entardecer. Mais guerra!
Marte, o deus, era apenas o protetor da agricultura, mas as plantações de soja começaram a se espalhar na Roma antiga e ele acabou se transformando em guerreiro, para resguardar as suas propriedades e se expandir por outros territórios. Virou um sanguinário. Era o mais temido dos deuses do Olimpo, até que andou se engraçando com a mulher de Vulcano.
Outra guerrinha. Vulcano nasceu feio e coxo, segundo a lenda. Foi jogado no Olimpo por sua mãe, que não queria saber dele. Mesmo assim, salvou-se e se tornou o mestre ferreiro dos deuses, forjando raios para seu pai, Júpiter. Com recompensa, o deus supremo ofereceu-lhe como esposa Vênus, a deusa do amor. Casamento forçado, deu no que deu: Vênus teve um caso com Marte. Mas Vulcano vingou-se: com sua habilidade de ferreiro, construiu uma rede invisível, prendeu os dois amantes na cama e os expôs à execração pública. Só tirou o sofá da sala, mas sentiu-se vingado. Vá entender esses deuses!
Bom, chega de cultura inútil. Voltemos ao planeta Marte, nosso regente do próximo ano. Não acredito nessa regência. Podem me chamar de negacionista, mas acho que 2026 será o que nós, humanos, fizermos dele. Para mim, Marte é plano!