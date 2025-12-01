Carta aos amigos secretos

Não precisamos presentear todo mundo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Caros todas e todos

Já que você me tirou para ler entre tantas opções possíveis neste mês em que ninguém para pra nada, receba meu abraço de retribuição e, por favor, me “ouça” por dois minutinhos, que é o tempo médio de leitura desta crônica. Não sei se nossa amizade secreta é recente ou antiga, mas peço permissão para compartilhar com você uma decisão que também estou adotando para os próximos dias: de-sa-ce-le-rar!

Como todos sabemos, o vírus da dezembrite está no ar. Se a gente não colocar a máscara da precaução, ele nos pega e nos empurra para a roda viva da correria, da ansiedade, do estresse e daquela sensação horrível de que precisamos ser felizes a qualquer custo. Como diz o Cléo Kuhn, o pessoal tem quer ficar atento: é só o fim do ano, não é o fim do mundo.

Quem sabe a gente tenta mudar isso?

Assim, ó: coloque os dois dedos indicadores nas têmporas, como fazem os treinadores de futebol para acalmar o time na hora do sufoco. Cabeça! Cabeça! Nada de afobação. Não precisamos presentear todo mundo, não precisamos visitar todo mundo, não precisamos comparecer a todas as festas, não precisamos correr para fazer tudo o que não fazemos nos outros meses do ano. Tudo bem? Estamos de acordo? Então vamos para a próxima etapa.

Amigos, amigos mesmo – todos sabemos – dá para contar nos dedos. São eles e elas que merecem a nossa atenção. Nossos companheiros e companheiras, nossos filhos e netos, nossos pais, irmãos e parentes próximos, nossas amizades verdadeiras. Sabe o que mais esperam de nós? Aquele abraço e um tempinho para conversar, trocar ideias, sorrisos e olhares. Reserve momentos para isso que o melhor da festa está garantido.

Se bater aquela nostalgia típica da época, permita-se ficar triste por alguns instantes. Faz parte da vida. Ninguém precisa encher a cara para afastar fantasmas que convivem e conviverão conosco para sempre. Mas também não há mal em fazer um brinde a eles. Dedos nas têmporas outra vez: brinde com moderação!

