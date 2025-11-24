Sábado-feira

Gosto de caminhar sem pressa por todos os cantos daquele paraíso de diversidade e ecologia. Anahi Fros / Divulgação

A vida presta, especialmente nas manhãs ensolaradas de sábado na feira de produtos orgânicos do bairro Bom Fim, em Porto Alegre. José Bonifácio, o personagem histórico que dá nome à avenida, ficaria orgulhoso de ver o que se passa por lá – naturalista que era o nosso Patrono da Independência. O melhor da natureza humana transita entre as barracas improvisadas, na via fechada ao tráfego de veículos: casais com seus bebês e seus pets, jovens, idosos, gentes de todas as tribos pacíficas do planeta, apreciadores de mate e conversa amistosa, vendedores e compradores de frutas, hortaliças, flores, sucos, pães, geleias e uma infinidade de alimentos saudáveis, cultivados e preparados com o carinho característicos da gauchada da lavoura.

Gosto de caminhar sem pressa por todos os cantos daquele paraíso de diversidade e ecologia. Borges, o grande escritor argentino, disse que sempre imaginou o paraíso como uma espécie de biblioteca. Quem ama livros adora essa metáfora. Concordo em gênero e letras: livrarias e bibliotecas abrigam o universo inteiro e são refúgios de paz, de conhecimento e das melhores produções literárias do espírito humano. É nelas que a alma se alimenta. Mas o corpo também precisa de combustível renovável.

Por isso frequento com regularidade essa feira de mil atrativos. Compartilho um exemplo do último final de semana: em meio ao burburinho, percebe-se a voz suave de um cantor solitário que arranha sua guitarra sem receber muita atenção. Até que, por uma dessas magias dos sábados de primavera, aproxima-se dele um garotinho de quatro ou cinco anos que passeava com os pais e carregava sua guitarra de brinquedo. Como se tivesse ensaiado, o menino passa a acompanhar o cantador, simulando inclusive a coreografia do artista. Todos param para olhar. A música termina com aplausos entusiasmados dos feirantes e de seus clientes, surpreendidos pelo show inesperado.