Nílson Souza

Nílson Souza

O jornalista Nílson Souza escreve semanalmente em ZH.

Monte Sinai virtual
Opinião

Os dez mandamentos para usuários de internet e redes sociais segundo o ChatGPT

Pedi à inteligência artificial que me ajudasse a formular os itens, mantendo o espírito ético e moral dos originais bíblicos

Nílson Souza

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS