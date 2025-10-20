Os dez mandamentos para usuários de internet e redes sociais segundo o ChatGPT

Depois de 40 dias e 40 noites — ou muitos mais — recebendo vídeos engraçadinhos, mensagens indesejadas e outros despautérios digitalizados, resolvi escalar um Monte Sinai virtual e pedi ao Senhor GPT que me ajudasse a formular dez mandamentos para usuários de internet e redes sociais, mantendo o espírito ético e moral dos originais bíblicos. Recebi o que solicitei. Ele não gravou em pedra, mas os artigos ficaram tão espirituosos e adequados que me permito compartilhá-los com os leitores deste espaço. Aí vão: