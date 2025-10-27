As sete maravilhas do Centro

Já estou com a mochila nas costas para o meu passeio preferido pelo centro de Porto Alegre neste final de outubro rosa, lilás, amarelo e multicor — generosidade dos ipês, jacarandás e flamboyants das ruas e praças da Capital. Antes de chegar ao meu destino, no Largo da Quitanda, farei um rolê aleatório e fictício por esquinas esquisitas onde jamais passarei. Descerei a Rua do Ouvidor, atravessarei o Beco da Garapa até alcançar a Rua das Flores. De lá, seguirei até o Beco do Fanha, dobrando à esquerda e subindo novamente, até a Rua do Cotovelo. Então, retornarei por ela passando pela Rua Clara e pela Rua dos Sete Pecados Mortais, até chegar ao rio.
Sete, também, são as maravilhas do mundo.
Aproveitoi o passeio imaginário para eleger minhas sete maravilhas do Centro Histórico.
- Número 1: o Guaíba, de preferência ao pôr do sol. Sem ele a cidade não existiria.
- Número 2: a Usina do Gasômetro, com seu dedo de 117 metros apontado para os céus que Mário Quintana sonhava levar para o céu.
- Número 3: o Mercado Público, com seus cheiros, sabores, cores e louvores a todos credos.
- Número 4: a Casa de Cultura do poeta que virou anjo e subiu pela fumaça de seu cigarro.
- Número 5: a Basílica das Dores, templo de oração e dor, por seus mais de 200 anos, pelos 63 degraus da escadaria e pela alma dos escravos sacrificados no Largo da Forca.
- Número 6: o Theatro São Pedro, pelo seu lustre e pelos ilustres que já pisaram nos seus multipalcos, encantando plateias de todos os tempos.
- Número 7: o Viaduto Otávio Rocha, pela arquitetura, pelas belas arcadas e pelos quatro acessos que representam as estações do ano.
São minhas escolhas. Não pretendo que sejam consensuais, nem definitivas. Aceito até revisá-las se o distinto leitor e a amável leitora me mandarem as suas pelo e-mail desta coluna.
P.S.: Rua do Ouvidor e Beco da Guarapa são nomes antigos da General Câmara, Rua das Flores virou Siqueira Campos, a Caldas Júnior já foi o Beco do Fanha, Rua do Cotovelo era um dos trechos da Riachuelo, Rua Clara era o nome da João Manuel e a Bento Martins já foi Rua dos Sete Pecados Mortais. E Largo da Quitanda é a praça da Alfândega, dos livros e de todas as maravilhas.