As sete maravilhas do Centro

Casa de Cultura Mario Quintana é a quarta maravilha. Bruno Alencastro / Agencia RBS

Já estou com a mochila nas costas para o meu passeio preferido pelo centro de Porto Alegre neste final de outubro rosa, lilás, amarelo e multicor — generosidade dos ipês, jacarandás e flamboyants das ruas e praças da Capital. Antes de chegar ao meu destino, no Largo da Quitanda, farei um rolê aleatório e fictício por esquinas esquisitas onde jamais passarei. Descerei a Rua do Ouvidor, atravessarei o Beco da Garapa até alcançar a Rua das Flores. De lá, seguirei até o Beco do Fanha, dobrando à esquerda e subindo novamente, até a Rua do Cotovelo. Então, retornarei por ela passando pela Rua Clara e pela Rua dos Sete Pecados Mortais, até chegar ao rio.

Sete, também, são as maravilhas do mundo.

Aproveitoi o passeio imaginário para eleger minhas sete maravilhas do Centro Histórico.

Número 1: o Guaíba , de preferência ao pôr do sol. Sem ele a cidade não existiria.

, de preferência ao pôr do sol. Sem ele a cidade não existiria. Número 2: a Usina do Gasômetro , com seu dedo de 117 metros apontado para os céus que Mário Quintana sonhava levar para o céu.

, com seu dedo de 117 metros apontado para os céus que Mário Quintana sonhava levar para o céu. Número 3: o Mercado Público , com seus cheiros, sabores, cores e louvores a todos credos.

, com seus cheiros, sabores, cores e louvores a todos credos. Número 4: a Casa de Cultura do poeta que virou anjo e subiu pela fumaça de seu cigarro.

do poeta que virou anjo e subiu pela fumaça de seu cigarro. Número 5: a Basílica das Dores , templo de oração e dor, por seus mais de 200 anos, pelos 63 degraus da escadaria e pela alma dos escravos sacrificados no Largo da Forca.

, templo de oração e dor, por seus mais de 200 anos, pelos 63 degraus da escadaria e pela alma dos escravos sacrificados no Largo da Forca. Número 6: o Theatro São Pedro , pelo seu lustre e pelos ilustres que já pisaram nos seus multipalcos, encantando plateias de todos os tempos.

, pelo seu lustre e pelos ilustres que já pisaram nos seus multipalcos, encantando plateias de todos os tempos. Número 7: o Viaduto Otávio Rocha, pela arquitetura, pelas belas arcadas e pelos quatro acessos que representam as estações do ano.

São minhas escolhas. Não pretendo que sejam consensuais, nem definitivas. Aceito até revisá-las se o distinto leitor e a amável leitora me mandarem as suas pelo e-mail desta coluna.