Quando não estamos na roda da conversa, viramos anciãos, matusaléns, caquéticos. godfather / stock.adobe.com

Pois não é que os jovens — e até uns e outras nem tão jovens assim — deram para chamar pessoas mais vividas de senhorzinho e senhorinha. Sei que muitos o fazem com boas intenções, imaginando ser uma forma respeitosa de se referir a alguém com mais rodagem, mas a impressão que fica (pelo menos para mim) é sempre de ironia e sarcasmo. Ouço de uma conversa entre adolescentes:

— Aí, perguntei para um senhorzinho se ele estava na fila...

Tradução do tico para o teco no meu cérebro: “Perguntei para um velhinho...”. O distanciamento e o desdém até podem não ser intencionais, mas ficam evidentes. Como na crônica do (este, sim!) imortal, inesquecível e inimitável Luis Fernando Verissimo em que o cronista relata o momento em que se deu conta de que estava ficando velho. Pegou um táxi no Rio de Janeiro e o carro teve que parar no caminho por causa de um pneu furado. O motorista saiu do veículo, chamou socorro pelo celular e enfatizou:

— Venham rápido que tá um sol danado aqui e estou com um idoso no carro.

A bem da verdade, dificilmente alguém nos chama de idoso ou senhorzinho na nossa cara. Pelo menos, eu nunca fui abordado por algum jovem com indagação deste tipo:

— O senhorzinho tá na fila?

Na nossa frente, no chamado papo reto, somos senhores e senhoras. Quando não estamos na roda da conversa, porém, viramos anciãos, matusaléns, caquéticos, ainda que edulcorados pelos eufemismos supostamente gentis: senhorzinho e senhorinha.

Além de inequívoco etarismo, o tratamento denota também uma certa segregação social. Pessoas famosas e autoridades nunca são reduzidas aos diminutivos referidos. Quem, por exemplo, teria coragem de chamar uma ministra do Supremo de senhorinha?

E olha que ela parece nem se importar. Em meio àquela enxurrada de juridiquês que assolou o país na semana passada, a supracitada senhora protagonizou um dos raros momentos de descontração do histórico julgamento ao afirmar que um colega de toga teria assumido o compromisso de cantar na sua festa de 104 anos.

— E que não será amanhã! — apressou-se em acrescentar, provocando risos dos demais magistrados.