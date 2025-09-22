Nílson Souza

O jornalista Nílson Souza escreve semanalmente em ZH.

Obsoleto
Opinião

Os digitadores do porão

Devido à burocracia e ao descaso, administração pública ainda mantém cargos mais do que superados, como os de datilógrafo e ascensorista

