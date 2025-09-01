Nas asas da ousadia

Estrutura de rampa de skate no CAFF vem sendo montada. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Um skatista vai descer os 21 andares do Centro Administrativo Fernando Ferrari neste início de setembro, pelo lado rampa do icônico edifício porto-alegrense construído na década de 1980. Se for bem-sucedido, terá realizado uma proeza que certamente já passou pela cabeça da maioria das pessoas que conhecem a curiosa construção. Quem olha aquela parede inclinada lembra logo uma pista de skate, não tem como pensar em outra coisa. Pois a Red Bull, fábrica austríaca de bebidas energéticas, resolveu transformar o imaginário coletivo em realidade, num evento promocional que contará com a anuência e o apoio do governo do Estado.

Não é a primeira vez que a Capital gaúcha serve de palco para um desafio dessa dimensão à Lei da Gravidade. Em 1957, informam os jornais da época, um grupo de equilibristas alemães denominado Zugspitz Artisten desfilou e até andou de moto sobre um cabo de aço estendido entre os edifícios mais altos do Centro Histórico, de um lado ao outro da Avenida Borges de Medeiros, sem qualquer rede de segurança. Loucura total, mas, ao que se sabe, todos sobreviveram. Ainda bem que eu não estava lá para ver aquilo, pois estaria suando nas mãos até agora.

Sei que há muita curiosidade em relação ao skatista do edifício. Tem gente fazendo plantão e planos mil para ludibriar a vigilância dos organizadores e dar uma espiada na descida, cujo dia e horário estão sendo mantidos em sigilo, assim como o nome do atleta convidado para a arriscada prova. De minha parte, prefiro esperar pelo vídeo — e pela certeza de que deu tudo certo.

Não sou chegado a esportes radicais, nem como espectador, principalmente a esses que envolvem grandes alturas. Andar na corda bamba, descer de rapel de paredões verticais, escalar montanha pelo lado mais íngreme e até mesmo entrar numa dessas cestas de (in)dirigíveis, sinceramente, não fazem o meu gênero. Prefiro andar com os pés no chão. Mas entendo e respeito esse desejo tão próprio do ser humano de superar limites, de se arriscar e de fazer o que ninguém mais fez.