A perplexidade com a conversa vazada de Putin, Kim Jong Un e Xi Jinping

Líderes mundiais estiveram no desfile militar da China. KCNA VIA KNS / AFP

Até Ela deve ter ficado perplexa.

Ela, assim com maiúscula, pelo respeito (medo?) que lhe devota este escriba, é nada mais nada menos do que a misteriosa autora da carta roxa, documento que estabelece uma semana de prazo para as pessoas se prepararem para o pior. Ou para o menos pior. Quem leu As Intermitências da Morte, do português José Saramago, sabe do que estou falando. A Indesejada das Gentes, como carinhosamente a apelidou Manuel Bandeira, faz greve na ficção do autor lusitano. E o povo escolhido para protagonizar a inusitada experiência logo passa da euforia ao desespero. Parecia o sonho mais ambicionado da humanidade: ninguém mais morria naquele país. Virou pesadelo. Mais não digo para não furar a leitura que uns e outras provavelmente farão do livro de Saramago depois desse meu nariz de cera.

Volto ao tema da perplexidade porque também fiquei perplexo e acredito que muita gente ficou assim ao ouvir a conversa vazada dos três governantes que caminhavam juntos pela Praça da Paz Celestial, em Pequim, na semana passada. Foi o russo Vladimir Putin, responsável maior pela guerra que está matando ucranianos, os próprios soviéticos e também norte-coreanos de aluguel, quem começou o enigmático diálogo:

— A biotecnologia está em constante desenvolvimento — disse — Órgãos humanos podem ser transplantados continuamente. Quanto mais você vive, mais jovem você se torna e pode alcançar a imortalidade.

Ao que o chinês Xi Jinping, dono da praça famosa, da festa bélica e do arsenal atômico mortífero que os três poderosos veriam desfilar em seguida, numa celebração sinistra do poder destrutivo de suas nações, respondeu:

— Alguns preveem que neste século os humanos podem viver até 150 anos.

O terceiro integrante do grupo, o norte-coreano Kim Jong-un, conhecido por sua crueldade, pelas atrocidades contra opositores e pelo assassinato de membros da própria família, apenas sorria, aparentemente fascinado pela conversa.