O mapa roubado

Olho o mapa da cidade como quem examinasse a radiografia de um povo.

Tem barracas improvisadas em muitas de suas calçadas, quase todas esburacadas, com gente desamparada, negligenciada, desabrigada, às vezes embriagada — sem chance de fuga do frio.

Tem trânsito engarrafado, pedintes nas sinaleiras, homem-aranha desbotado, plaquinhas de por favor, malabarista caricato, e pendura de mandolato no espelho retrovisor.

Sinto uma dor infinita nas ruas de Porto Alegre onde passo a cada dia, sabendo que nem todo mundo completou a travessia. Em meio ao para-e-arranca de cada esquina esquisita há uma borboleta branca e uma saudade que grita.

Tem rabiscos nas paredes dos prédios abandonados (e também dos ocupados), garranchos indesejados, atrevidas escrituras de acróbatas sem rede — e sem medo das alturas.

Há também marcas da enchente, nos muros, cercas e almas; pois quando a lama picha, quando o bueiro esguicha, quando o dique vaza e a água invade as casas, ao primeiro chuvisqueiro, ninguém mais mantém a calma.

A cidade dos meus andares tem belezas sem iguais, mas também tem longas filas nas portas dos hospitais, tem vilas irregulares e desigualdades sociais. Tem um Centro movimentado, com usina e mercado, theatro e catedral, tem bares sempre lotados, que avançam pelas calçadas e uma ponte encantada entre o presente e o passado.

E tem uma praça central, degradada e insegura, onde a história e a cultura sofrem com os marginais: até a placa do poeta, que a mapeou em verso e prosa e a tornou imortal, só pelo valor do bronze sumiu de seu pedestal.