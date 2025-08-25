Nem a mais sofisticada invenção tecnológica será capaz de substituir a humanização

Saí do hospital pensando: de onde esse pessoal tira disposição para exercer com alegria e carinho um trabalho tão árduo? metamorworks / stock.adobe.com

O fundador da primeira equipe de inteligência artificial generativa do Google, Jad Tarifi, vem causando perplexidade ao aconselhar que a Geração Z (os chamados nativos digitais) repense o investimento no ensino superior porque, na sua visão, até mesmo cursos hoje valorizados, como Direito e Medicina, logo se tornarão obsoletos. Ainda que tal predição provoque reações de ceticismo, outros líderes da área de tecnologia têm a mesma visão crítica sobre a educação formal, convictos de que as ferramentas de IA já superam os profissionais humanos em conhecimento, rapidez e eficiência.

Os advogados que se defendam, pois para isso estudaram. Eu vou cerrar fileira com pessoal da área médica. Passei a última semana dentro de um hospital da Capital, na condição de acompanhante de paciente de minhas relações, e saí convencido de que nem mesmo a mais sofisticada invenção tecnológica será capaz de substituir a humanização — a relação entre pessoas de carne e osso, a comunicação de fala e olhar, a escuta ativa, o contato físico, as palavras de afeto e carinho.

Testemunhei nesses últimos dias o milagre do cuidado amoroso, praticado por uma equipe dedicada e competente de profissionais da saúde que honram seus jalecos. Conscientes de que estão lidando com pessoas fragilizadas pelas doenças que as levaram à internação, eles e elas tratam gente desconhecida como se fosse de suas próprias famílias, com atenção, compreensão e palavras de afeto. Sei que não é sempre assim, pois a sobrecarga de trabalho em instituições mais precárias muitas vezes dificulta o melhor atendimento. Além disso, há situações em que nem mesmo a dedicação integral do cuidador ameniza o sofrimento de uma pessoa doente.