Nílson Souza

Nílson Souza

O jornalista Nílson Souza escreve semanalmente em ZH.

Medicina
Opinião

Nem a mais sofisticada invenção tecnológica será capaz de substituir a humanização

Testemunhei o milagre do cuidado amoroso, praticado por uma equipe dedicada e competente de profissionais da saúde que honram seus jalecos

Nílson Souza

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS