A sentença de morte da fotografia coincide com o seu momento de maior disseminação

Valia por mil palavras. Agora vale por poucas, a maioria de descrédito, pois pode ter sido produzida unicamente para enganar os observadores, retratando uma realidade distorcida ou totalmente falsa. Falo, obviamente, da fotografia, que durante quase 200 anos foi a certificação mais fiel dos fatos e das pessoas, mas a cada dia perde credibilidade por conta da manipulação digital e das fraudes.

Com a popularização das ferramentas de inteligência artificial, as fotografias receberam um golpe mortal: passaram a ser facilmente alteradas, transformadas e recriadas. Pessoas fotografadas podem ser envelhecidas, rejuvenescidas, deformadas, modificadas, vestidas e despidas conforme a vontade do manipulador. Deu no que deu: já chegamos ao ponto em que as autoridades começam a recomendar que pais deixem de publicar fotos de crianças nas redes sociais para evitar que elas sejam utilizadas maldosamente por criminosos.

O intrigante é que esta sentença de morte da fotografia coincide com o seu momento de maior disseminação. Como cada indivíduo carrega na mão uma máquina fotográfica camuflada, poucos resistem à tentação dos cliques despropositados. Fotografa-se tudo: o café da manhã, o pet da casa, o acidente de trânsito, o menu do restaurante, momentos festivos e pessoas — filhos, parentes, estranhos, amigos e até inimigos. A maioria dessas fotos vai para a nuvem do esquecimento, mas muitas ficam circulando por aí, expostas à especulação e à adulteração.

Os yanomamis e outros povos originários não gostam de ser fotografados porque acreditam que as fotografias roubam a alma das pessoas. Pois agora elas estão mesmo nos roubando valores menos espirituais, mas igualmente preciosos: a privacidade, a tranquilidade, a segurança e a confiança.