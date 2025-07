Acordaram Paulo Sant’Ana

Sant’Ana ocupou durante mais de três décadas os principais espaços dos veículos de maior audiência do Rio Grande do Sul. Como acontecia com suas colunas, tive a honra de ser um dos primeiros leitores do livro e posso assegurar que o paciente trabalho de pesquisa e o texto de Márcio Pinheiro retratam fielmente a vida, a obra, as paixões, as loucuras, as sacadas e as polêmicas protagonizadas pelo comunicador mais popular do Estado. O recorte biográfico também resgata frases talentosas e inesquecíveis do cronista, como a sua justificativa para os costumeiros conflitos entre os participantes do programa Sala de Redação: “Aqui todas as brigas são reais. Fingidas são as reconciliações”.