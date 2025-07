A guerra dos bonés

Acometido por precoce alopecia androgenética, me transformei num usuário contumaz de bonés . Para quem entendeu apenas a última palavra dessa frase pernóstica, traduzo: uso boné para proteger a careca do sol e do frio, especialmente nas minhas caminhadas matinais. Não sou muito exigente em relação a essa singela peça da minha indumentária. Até pouco tempo atrás, costumava usar o surrado boné que ganhei em visita profissional a uma fábrica de automóveis, por ser confortável e por ter o número 100 na parte frontal, referência ao centenário da empresa.

Infelizmente, o boné se desintegrou muito antes de me levar à meta estabelecida, o que não me tira a pretensão de longevidade. Agora ando com uma folha de bordo bordada acima da aba, porque uma sobrinha me trouxe um boné do Canadá — e aquela árvore parecida com o nosso plátano é o símbolo do país do senhor McLuhan, autor da teoria e da frase que inspiram esta crônica enviesada: o meio é a mensagem.