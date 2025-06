O anjo da poltrona 11A merece um crédito

Acaso, sorte ou proteção divina? Sempre que ocorre um episódio de sobrevivência inexplicável em uma tragédia coletiva, como no recente acidente com o Boeing-787-8 da Air India , a gente fica se perguntando:

Vishwash Kumar Ramesh, de 40 anos, saiu caminhando do meio da bola de fogo em que se transformou o avião depois de bater num prédio, logo após a decolagem, ainda com os tanques cheios de combustível. Os outros 241 passageiros e tripulantes morreram, inclusive o irmão do sobrevivente, sentado na mesma fila, mas do lado direito da aeronave, o mais atingido pelo choque.