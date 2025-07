A Ponte de Pedra do Largo dos Açorianos é o monumento histórico de Porto Alegre que mais me encanta

De todos os monumentos históricos de Porto Alegre, o que mais me encanta e emociona é a Ponte de Pedra do Largo dos Açorianos — por sua simbologia para a cidade e também por um motivo afetivo muito particular. Descobri outro dia, numa pesquisa genealógica sobre o ramo materno de minha família, que a referida passagem foi construída por meus tios trisavôs, sócios da empresa Baptista & Fialho, que prestava serviços para o governo da província no século 19.