Fiz a primeira leitura de "Cecilia, Antonio e eu", de Rosane Tremea, que será lançado no próximo sábado (17). Nataliia / stock.adobe.com

Vai para o meu currículo, doutor!

Era assim que eu costumava encerrar meus diálogos dominicais com o grande escritor gaúcho Moacyr Scliar. Na condição de editor de seus artigos no jornal, eu já iniciava o plantão de fim de semana esperando a sua ligação telefônica. Invariavelmente, ele vinha com a mesma proposição:

— Tu, que tens melhor visão jornalística, me ajuda a decidir qual das duas crônicas devemos publicar amanhã.

E lia ambas ao telefone. Extremamente produtivo, sempre encontrava assuntos interessantes para abordar e produzia dois textos diferentes que humildemente submetia à minha avaliação. E eu, um tanto pretensioso, me atrevia a opinar. Quase sempre acatava minha sugestão, o que me levava a brincar:

— Vai para o meu currículo: vou contar a meus netos que fui conselheiro de um imortal da Academia Brasileira de Letras.

Tenho saudade do Scliar, que nos deixou em 2011. Sempre me lembro das nossas conversas dominicais quando sou solicitado por algum conhecido a fazer a primeira leitura de sua produção literária. Foi o que fiz recentemente com o livro Cecilia, Antonio e eu, escrito pela colega de ofício Rosane Tremea e que será lançado no próximo sábado (17), na Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, nesta Capital.

Li com encanto e prazer. Trata-se de uma emocionante e divertida biografia familiar, contada a partir da imigração para o Estado de seus bisavós italianos, na segunda metade do século 19. Jornalista experiente, Rosane fez uma pesquisa criteriosa, esteve na Itália mais de uma vez, identificou os locais onde viveram seus antepassados e reconstruiu, com detalhes pitorescos e registros históricos precisos, uma aventura verdadeiramente arrebatadora. Escritora talentosa, transformou a vida real de seus ascendentes numa fábula literária que representa exemplarmente as histórias épicas desses imigrantes europeus que atravessaram o oceano para se tornarem gaúchos. Neste momento de celebração dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, é uma leitura emblemática, necessária e prazerosa. Fiquei envaidecido de ter sido escolhido para fazer essa primeira leitura.