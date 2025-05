O Guaíba é o rio da minha aldeia

Um ano após a enchente, o Guaíba tem novos bancos de areia. André Ávila / Agencia RBS

Agora é a Justiça que vai decidir se o Guaíba é rio, lago ou alguma outra coisa que melhor defina esse encantador (às vezes, assustador) espelho líquido de Porto Alegre. Lá pelos anos 70 e 80 do século passado, quando eu pescava lambaris e tomava banho nas praias da Zona Sul, ninguém tinha dúvidas: era rio. Com a expansão imobiliária da cidade (inclusive para dentro do próprio), começou esse debate polarizado que já não mais se restringe a definições científicas. A discussão é orientada, acima de tudo, por interesses econômicos e políticos.

Se a balança da Justiça pender para o lado da palavra rio, as edificações terão que respeitar uma distância maior da água, que pode variar entre 100 e 500 metros, dependendo do local. Se o termo lago for contemplado pelos magistrados, a área edificada poderá ficar entre 10 e 30 metros da água. No rastro dessas duas interpretações movem-se os governantes e os representantes políticos. Para a atual administração da cidade, por exemplo, o Guaíba é lago — e estamos conversados. Por isso a oposição levou o tema para o Judiciário decidir.

O debate também confronta preservacionistas e desenvolvimentistas. Uns e outros utilizam interpretações técnicas para sustentar suas posições — e, ouvindo-as, percebe-se que os próprios estudiosos divergem sobre a classificação desse reservatório de água que os porto-alegrenses utilizam como bebedouro e esgoto. Nesse contexto, li outro dia a definição sugerida por um leitor deste jornal que me pareceu bem adequada: “O Guaíba é um lago com um rio no meio”. Poderia também ser um rio com um lago nas margens.