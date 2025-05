Algumas pessoas acreditam que as canetas emagrecedoras são mágicas

Li outro dia um conto infantil em que o menino personagem completa 10 anos e ganha de presente de sua fada madrinha, que aparece no meio do seu sonho, uma canetinha insignificante. O garoto fica decepcionado. Se a fada só existe porque ele acredita nela, como tem coragem de aparecer com um presente daqueles? Ele esperava, no mínimo, uma bicicleta. Gentilmente, a fada pede que ele desenhe uma bicicleta com a caneta presenteada. E o desenho se transforma numa bicicleta de verdade.