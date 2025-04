Brincadeira irresistível

A brincadeira é irresistível. A gente pega uma foto qualquer e pede para o ChatGPT converter para o estilo Ghibli . Sai algo similar àqueles desenhos animados japoneses, com personagens de olhos grandes e jeitão alegre. A nova ferramenta de geração de imagens, lançada no final do mês passado pela empresa OpenAI, virou febre mundial — e também uma discussão planetária sobre direito autoral .

Pode isso, Arnaldo? A inteligência artificial imita direitinho o estilo dos desenhos do Studio Ghibli , responsável por alguns filmes de sucesso, entre os quais O Menino e a Garça, animação vencedora do Oscar em 2024. É pura fantasia. Mahito, órfão de mãe, mergulha num mundo fantástico de aventuras e seres estranhos, até recuperar, graças à sua coragem e determinação, a própria identidade e o amor familiar.

É o que também teremos de fazer com as pedras da inteligência artificial, que a cada dia nos impõe novos desafios de ordem ética. Basta uma ordem nossa e ela nos devolve textos precisos, criativos inclusive, ensaios perfeitos em poucos segundos. Será lícito assiná-los como se os tivéssemos produzido? Basta uma instrução adequada e ela nos devolve desenhos impressionantes, no estilo do artista sugerido, verdadeiras obras de arte. Somos nós os autores?