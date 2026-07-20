O sonho segue vivo para as Gurias Coloradas

Sole James chegou ao seu 4º gol na temporada. Pedro Pacheco Trennepohl / Internacional / Divulgação

O jogo não foi fácil. No primeiro tempo, o Inter teve total controle da partida, conseguiu manter a posse de bola e apostou, principalmente, em lançamentos por cima das zagueiras adversárias. Essa estratégia não funcionou. As atacantes tiveram dificuldade com a linha de impedimento e desperdiçaram as chances que apareceram de cabeça.

O gol saiu, justamente, quando o Inter botou a bola no chão e criou pelo lado esquerdo, com uma bonita triangulação entre Aninha, Caty e Pati Llanos. A camisa 20 cruzou rasteiro, Darlene desviou levemente e Sole, bem posicionada na pequena área, aproveitou a oportunidade.

Com o 1 a 0 no placar, eu esperava um segundo tempo mais tranquilo. Não foi o que aconteceu. O time se desorganizou na segunda etapa. O cansaço e a falta de ritmo ficaram evidentes, e as Gurias deram sorte de ter um adversário de duas divisões abaixo, que, apesar da correria e de assumir o controle do jogo, pecou na conclusão das jogadas.

A boa notícia foi a entrada de Julia Bianchi. Após um período de lesão, a camisa 10 retornou e ajudou o Inter a voltar a ameaçar o Coritiba.

O desempenho foi abaixo do que elas já apresentaram na temporada, mas, como sempre digo, em copa, a classificação é o que importa. Agora, é torcer por um sorteio favorável e, quem sabe, uma zebra ou outra na competição. O fato é que as Gurias Coloradas seguem vivas em busca da primeira taça nacional! Vamos, Gurias!!