O centroavante que vale um esforço da direção colorada

Alex Arce é o artilheiro da Libertadores em 2026. Independiente Rivadavia / Divulgação

A prioridade do Inter desde a saída de Borré passou a ser um centroavante. A direção está encontrando dificuldades para trazer uma reposição, principalmente por conta dos valores pedidos pelos jogadores mais afirmados. Mas Alex Arce, camisa 9 do Independiente Rivadavia e alvo do Inter, tem elementos que valem o investimento.

Seu nome foge daquele padrão recente de contratações coloradas, que aposta em recuperar jogadores. Arce tem 31 anos e passa por uma boa fase na carreira. Em 2026, são 11 gols em 17 jogos, sendo oito na fase de grupos da Libertadores, incluindo as duas partidas contra o Fluminense. Seu momento é tão bom, que ele foi convocado e vestiu a camisa paraguaia em dois jogos na Copa do Mundo.

Não só faz uma temporada interessante, como teve uma passagem goleadora pela LDU em 2024, quando marcou 35 vezes em 44 jogos. Arce é aquele centroavante nato, com posicionamento mais fixo na área, e do jeito que a bola chega, ele finaliza. É o que o Inter precisa para o segundo semestre.

Pela qualidade e considerando o mercado inflacionado, achei a pedida do Rivadavia abaixo do que eu esperava: US$ 3 milhões. Ainda assim, e isso mostra a quão complicada é a nossa situação financeira, é um valor considerado alto pela direção do Inter.

Sei que a contratação é complexa, mas peço que exige a direção faça um esforço para Alex Arce vestir a camisa do Inter. Considerando a nossa necessidade, seria nele a minha melhor cartada.