Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Possível reforço
Opinião

O centroavante que vale um esforço da direção colorada

Jogador vive grande fase no futebol argentino

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS