Mix de sentimentos da torcida colorada

Equipes ficaram no 1 a 1 no Beira-Rio. Ricardo Duarte / SC Internacional

Considerando a sequência, as quatro derrotas consecutivas, com Palmeiras fora de casa na próxima rodada, um ponto não é bom. O Inter, depois de uma arrancada no campeonato, voltou a uma posição desesperadora, e o empate não o tira dali.

Por outro lado, pensando no contexto apenas da partida, contra o Flamengo, que tem uma distância muito grande de qualidade pro Inter, eu assinava o resultado antes da bola rolar.

Só que o Inter iludiu. Durante o jogo, o desempenho foi acima do esperado e gerou uma expectativa de vitória, que seria merecida.

Pelo menos, Pezzolano encontrou o time ideal. Bruno Gomes voltou à zaga/lateral e trouxe mais qualidade, Villagra e Bruno Henrique no meio protegem melhor os zagueiros. Acima disso, admitiu em coletiva que o Inter precisa esperar o adversário, como aconteceu em todas as vitórias até aqui. Espero que a partir de agora ele não mude mais isso.

Alan Patrick mostrou sua qualidade no primeiro tempo, colaborou mais que Alerrandro. Uma pena que foi dele também a bola perdida no gol adversário. Ali faltou malandragem. Era nítido o cansaço, e Calebe aguardava há alguns minutos para entrar. Faltou alguém forçar uma parada no jogo para concluir a substituição.

Os aplausos no apito final foram justos. O torcedor se sentiu representado em campo. Que seja assim no domingo (2), contra o Corinthians.

Por fim, quero agradecer ao Inter. Completo 27 anos nesta quinta (30) e saio satisfeita com o presente. Um ponto, nessas condições, vale muito.