Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Iludiu
Opinião

Mix de sentimentos da torcida colorada

Inter jogou melhor que o esperado, mas acabou levando o empate e ficou com apenas um insuficiente ponto

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Nani Chemello

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