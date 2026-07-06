Minha maior frustração após a eliminação da Seleção na Copa do Mundo

Apesar dos erros de Ancelotti ao longo dessa Copa, o ciclo com vários treinadores atrapalhou o processo. Pedro Ugarte / AFP

Mais calma após a eliminação, já começo a projetar o futuro. Ele começa com Carlo Ancelotti. Apesar dos erros do italiano ao longo dessa Copa, o ciclo com vários treinadores atrapalhou o processo. Ainda assim, o problema é muito maior do que apenas dar continuidade ao trabalho. Afinal, com Tite essa sequência existiu, e as eliminações em Copas do Mundo foram igualmente frustrantes.

A questão que mais me preocupa é a formação de novos talentos. Não apenas de grandes craques, mas de jogadores que carreguem uma identidade com o futebol brasileiro e criem conexão com o torcedor.

Defasagem

Um bom exemplo da defasagem da nossa base, é que no último Mundial Sub-20, o Brasil caiu ainda na primeira fase, enquanto seleções como Espanha, Colômbia, México, Noruega, Inglaterra, Estados Unidos, Marrocos, Argentina e França avançaram às quartas. Além disso, nas últimas cinco edições, o Brasil sequer conseguiu a classificação para duas delas. A dificuldade em formar jogadores inevitavelmente se reflete na Seleção principal.

Há também a transformação no próprio futebol brasileiro. Nossos jovens deixam o país cada vez mais cedo, a maioria aos 18 anos. Com isso, perdem tempo de amadurecimento no futebol nacional, o torcedor cria menos identificação e aquele estilo brasileiro da “alegria nos pés” vai desaparecendo.