Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Futuro
Opinião

Minha maior frustração após a eliminação da Seleção na Copa do Mundo

Não vejo solução a curto prazo para o Brasil

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Nani Chemello

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