Inter tomou a decisão correta durante a Copa

Jovens da base puderam ser testados sem pressão por resultado. Ricardo Duarte / SC Internacional

O Inter optou por realizar jogos-treino durante a intertemporada, todos com portões fechados, sem acesso para torcida ou imprensa e no Beira-Rio, o que evita gramados ruins e viagens longas. Em um primeiro momento, questionei a decisão. Afinal, abrir esses confrontos ou fazê-los em outros estados poderia aproximar o torcedor. Mas, pensando melhor, a direção acertou.

Tanto um jogo-treino quanto um amistoso servem para dar ritmo aos jogadores, testar alternativas táticas e acelerar a evolução física e técnica do elenco. A diferença é que, no amistoso, o resultado e a atuação passam a ser tratados como se fossem oficiais, porque o torcedor, naturalmente, quer vencer e ver um bom desempenho. Se isso não acontece, cresce a desconfiança e aumenta a pressão sobre o time.

Leia Mais Saiba quanto o Inter receberá da Fifa pelos jogadores que participaram da Copa do Mundo

No jogo-treino, divulga-se apenas o placar e os autores dos gols. No máximo, ficamos sabendo de alguns jogadores que atuaram e alguns testes novos, mas nada disso abre margem para uma análise aprofundada. No momento delicado vivido pelo Inter, esse ambiente mais protegido faz sentido.

Minha amiga Queki, por exemplo, passou duas horas do sábado assistindo ao amistoso do Grêmio contra a Chapecoense. Viu uma derrota em um cenário que lembrava a segunda divisão, em um estádio pequeno, com iluminação fraca e um gramado ruim.