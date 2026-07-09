Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Paixão Colorada
Opinião

Inter tomou a decisão correta durante a Copa

Situação do rival é o maior exemplo do acerto da direção colorada 

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Nani Chemello

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