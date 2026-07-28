Gestão Barcellos envergonha o torcedor do Inter

Presidente Alessandro Barcellos está no último ano de gestão. Renan Mattos / Agencia RBS

Eu estava com meu texto pronto sobre o jogo contra o Flamengo. Escrevi sobre o confronto do primeiro turno, a postura do Inter naquela ocasião, uma possível estratégia de fechar a casinha para tentar arrancar um resultado positivo. Mas essa coluna vai ficar para uma próxima, porque o Inter conseguiu constranger seu torcedor durante essa terça (28).

Durante o julgamento do zagueiro Victor Gabriel, que acabou suspenso por longo período, a defesa do clube utilizou um áudio fake do VAR, gerado por uma página de paródias, como prova. O conteúdo do áudio é tão absurdo, que me recuso a acreditar no que aconteceu. Não duvido que esse erro tenha atrapalhado na decisão final, inclusive.

O serviço, justifica o Inter, é terceirizado por um dos melhores escritórios de advocacia do país. Mas, nessas horas, não interessa quem fez, e sim que foi em nome do clube.

A conclusão que chego é que tudo que essa gestão se propõe a fazer, ela estraga. O Inter virou uma bagunça, uma verdadeira galhofa. Já me incomoda diariamente o trabalho ruim dentro de campo, onde a situação é extremamente difícil e o time luta contra uma Série B pelo segundo ano consecutivo. Mas a destruição da imagem da instituição me traz um sentimento de revolta muito maior.

O Inter, que já vinha sem credibilidade, virou piada nacional. A direção assinou mais um atestado de incompetência, de tantos outros ao longo dos últimos cinco anos. O que mais falta para os dirigentes envergonharem o torcedor?