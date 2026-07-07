É irritante secar a Argentina

Messi chegou a 21 gols e 9 assistências em Copas do Mundo. Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Secar a Argentina tem sido difícil especialmente nessa edição da Copa. A ilusão de acreditar na eliminação para depois assistir a uma virada épica sobre o Egito torna a missão mais dolorida. Mas torcer contra é irritante por vários motivos.

Um deles é a inveja. Não tem como ignorar um paralelo do jogo deles com o do Brasil. Os mesmos 2 a 0 no placar escacaram a diferença de postura das duas seleções. De um lado, uma Seleção Brasileira apática, mais preocupada em discutir, caçar briga e sem força para buscar uma reação. Do outro, um time que botou a bola no chão e correu até o final para construir o resultado.

Fora que eles têm um gênio em campo. Sou fã de Messi. Desde minha infância, é o estrangeiro, sem relação com o Inter, que mais me encanta vê-lo jogar. Não à toa, aos 39 anos, segue fazendo história. Quando a gente pensa que ele pode fracassar por errar um pênalti, ele responde com um gol e uma assistência dentro do mesmo jogo. Meu sentimento por ele não anula minha vontade de ver a Argentina fora. Até porque, o camisa 10 já tem sua Copa, não precisa ter outra, né?

Ajuda da arbitragem

Por fim, a forcinha da arbitragem traz aquela agonia, aquela sensação de injustiça. A falta (dentro da área) cometida em Salah no lance do terceiro gol é tão falta quanto a que levou à anulação do gol do Egito. E os dois lances foram bem menos graves do que a sola de Messi na panturrilha do argelino no primeiro jogo. Os erros de arbitragem me deixam furiosa!!!

Para a próxima fase, o secador passa dos 110V para os 220V. Eles não podem chegar ao tetra em tão pouco tempo depois do tri.