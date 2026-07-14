Dois jogadores que merecem chance no profissional

Pedro Kauã tem contrato até maio de 2027. Nathan Bizzotto / SC Internacional/Divulgação

Neste final de semana, o Inter conquistou o título do Gauchão sub-20 após vencer o Juventude nos pênaltis. Nesta categoria, o principal objetivo não é apenas a taça, mas encontrar jogadores que possam acrescentar ao profissional. Ao longo da campanha, dois nomes me chamaram bastante a atenção: Pedro Kauã e Denis Marfo.

Pedro Kauã já deveria ter recebido oportunidades no início da temporada. No Gauchão e na Recopa Gaúcha, a comissão técnica preferiu utilizar Clayton Sampaio, um jogador que, antes mesmo do ano virar, já sabíamos que pouco agregava ao elenco.

Hoje, com Mercado, Maripán, Félix Torres e Victor Gabriel à frente na hierarquia, a concorrência aumentou, mas deixar de testá-lo antes foi um erro. O resultado é o risco de perder um zagueiro promissor, de apenas 20 anos.

Denis Marfo teve uma única oportunidade no Gauchão, como volante. Recebeu um cartão amarelo cedo, acabou substituído e não entrou novamente. Desde então, passou a atuar como lateral direito na base e mostrou evolução. Forte fisicamente, veloz e com boa qualidade técnica, o ganês reúne características interessantes para compor o elenco principal.

A utilização de garotos não é uma certeza de bons desempenhos ou boas vendas, mas, entre jovens com potencial de crescimento e jogadores medianos, com salários 10 vezes maiores e sem perspectiva de evolução, continuo acreditando que vale muito mais a pena apostar na base.