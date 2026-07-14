Nani Chemello

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Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Celeiro de Ases
Opinião

Dois jogadores que merecem chance no profissional

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