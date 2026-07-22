Do que o Inter precisa para vencer o Cruzeiro

Inter venceu três jogos em casa no Brasileirão. Ricardo Duarte / SC Internacional

O Inter volta a campo, nesta quarta-feira (22), contra o Cruzeiro! São três as mudanças em relação ao time que encerrou o primeiro semestre: as saídas de Borré e Tabata e a chegada de Maripán. O elenco não sofreu grandes alterações, então não vejo alternativas táticas tão diferentes daquelas que já vimos. Por isso, o que espero do Inter tem mais relação com postura do que com qualidade.

— O físico é o mais importante quando você retorna depois desse par de semanas livres que tivemos — disse Pezzolano em entrevista ao ge.globo.

O técnico revelou que esse foi o principal foco do Inter durante os treinamentos na pausa para a Copa do Mundo. A prioridade, aliás, vai ao encontro do que considero o aspecto mais importante para este retorno da equipe.

A maneira de jogar que funcionou nas vitórias contra Santos, Corinthians, Fluminense e Vasco exige combatividade, marcação forte e transição rápida, fatores que só são alcançados com a equipe em boas condições físicas.

Essas valências não foram vistas contra o Bragantino, naquela derrota avassaladora e desanimadora antes da parada. Espero que aquele jogo tenha ficado de lição. Um time com pouca qualidade técnica e elenco escasso precisa ter o tático, o mental e o físico em plenas condições, só assim pode fazer frente aos adversários.

Se o Inter entrar em campo bem fisicamente, com os jogadores focados e obedecendo as instruções de Pezzolano, pode vencer o Cruzeiro.

Uma vitória traz, além dos três pontos contra um adversário direto, maior tranquilidade para a sequência difícil e uma aproximação do torcedor com o Beira-Rio, que seria um reforço para o segundo semestre. Vamos, Inter!!!