Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Busca por reforços
Opinião

A posição que virou prioridade no Inter para o segundo semestre 

Paulo Pezzolano tenta encontrar alternativa caseira

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS