Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Tudo foi horrível
Notícia

A pior parte da derrota do Inter

Declaração do vice-presidente do clube é inacreditável

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Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS