A pior parte da derrota do Inter

Direção deveria trabalhar para animar a torcida colorada. Ricardo Duarte / Internacional /Divulgação

Tudo foi horrível. A escalação mais uma vez foi equivocada, os zagueiros cometeram os erros individuais de sempre, o ataque foi inoperante ou ineficiente.

Mas pior que tudo isso foi a fala do vice-presidente. Primeiro que não é ele quem deve ir a público nesse momento. Fabinho ou o presidente devem as explicações. Segundo que, se ele assume esse papel, precisa, pelo menos, tentar injetar um ânimo na torcida.

A frase "se o torcedor não quiser se fazer presente eu entendo", sobre o jogo no Beira-Rio, é inacreditável. A impressão é de que a indiferença tomou conta, de que a direção já jogou a toalha.