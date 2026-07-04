Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Decisão
Opinião

A Noruega não é o Manchester City 

Dois fatores são cruciais para o Brasil buscar a vitória contra a seleção norueguesa 

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS