Nani Chemello

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Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

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Opinião

A contratação para desanimar o torcedor do Inter

Torcida do Cruzeiro está agradecendo ao Inter nas redes sociais

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