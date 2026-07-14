A contratação para desanimar o torcedor do Inter

Matheus Cunha sofreu 11 gols em 9 jogos do Brasileirão em 2026. Gustavo Martins / Cruzeiro,Divulgação

O time do Inter passa por dificuldades no gol, isso é claro. Rochet está quase sempre fora por lesão e, quando atua, é com dor, o que atrapalha em movimentos básicos e compromete. Anthoni surgiu bem, mas do ano passado para esse cometeu falhas graves e não parece conseguir recuperar a confiança que já apresentou antes.

Por isso, eu sou a favor da contratação de um goleiro. Mas tudo tem limite.

Matheus Cunha teve oportunidades, no profissional, no Flamengo e no Cruzeiro. Não aproveitou nenhuma. Aos 25 anos, não só perdeu espaço, como virou o quarto goleiro do clube mineiro. Os próprios jogadores do time debocharam dele pelos gols fáceis sofridos. Esse é o nível da contratação que a direção do Inter está trazendo.

Para analisar, eu assisti a um vídeo com o compilado de todas as bolas que foram em direção ao gol de Matheus Cunha em 2026 e afirmo: nem Anthoni, nem Rochet, tiveram desempenhos tão ruins, porque os dois, apesar de algumas falhas, ainda fizeram alguns “milagres”.

Além disso, Cunha passou, no começo do ano, por uma lesão de menisco, precisou de intervenção cirúrgica no joelho. Para completar, em conversas com profissionais da área, ainda me deparei com relatos de pouco cuidado com a questão física. Não enxergo nada de positivo nessa contratação.

Se o reforço tem como objetivo substituir Rochet ou mesmo ser uma “sombra” para o uruguaio, dificilmente o Inter vai encontrar em Matheus Cunha uma solução para alcançar essas metas.

Pelo bem do Inter, espero estar errada. Medo.