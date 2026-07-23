50 dias depois, os mesmos problemas no Inter

Inter terminou o primeiro turno com menos pontos do que em 2016. Renan Mattos / Agencia RBS

Pezzolano tentou um esquema novo nesta quarta-feira (22), contra o Cruzeiro, após longo período de treinos. Com zagueiros lentos, contra um adversário de muita qualidade individual, contudo, avançar as linhas foi uma decisão kamikaze.

Tirar Bruno Gomes do seu lugar e colocar Félix Torres como lateral-direito na fase ofensiva também foi uma verdadeira gororoba.

Lá atrás, no primeiro lançamento do goleiro para o nosso campo de defesa, ficou claro que perderíamos. Lá na frente, quando o time clareou o campo e encontrou espaços, ficou mais uma vez nítida a falta de qualidade para a finalização das jogadas. Fora os gols inacreditáveis perdidos, que nos assombram desde o começo do ano.

Eu entendo o técnico tentar alternativas, mas suplico para que Pezzolano faça o básico daqui para frente, aquilo que funcionou contra Santos e Corinthians. Ainda assim, não é garantia de vitória, porque depende de um elenco com muita dificuldade técnica.

É triste e revoltante o lugar que estamos, mas se existia alguma dúvida, não existe mais. Essa é nossa realidade e não vai ser fácil sair dela. Medo do que vem pela frente.