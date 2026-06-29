Vitória do Brasil sobre o Japão na Copa não podia ser melhor

Brasil garantiu vaga nas oitavas de final da Copa. Paul ELLIS / AFP

Não podia ser melhor! Uma vitória de virada, nos minutos finais, em um jogo que exigiu personalidade, paciência e capacidade de reação. É o tipo de classificação que fortalece um grupo durante uma Copa do Mundo.

O Brasil não vencia um jogo de virada em mata-mata de Mundiais desde 2002, no histórico 2 a 1 sobre a Inglaterra. Coincidência ou não, seleções campeãs costumam passar por momentos de dificuldade. É nesses jogos que um time cria casca, ganha confiança e faz a torcida acreditar ainda mais.

O primeiro tempo foi preocupante. O Japão provou que era uma das seleções mais organizadas do torneio, conseguiu neutralizar as principais armas do Brasil e explorou bem os erros da equipe de Ancelotti. Já a Seleção foi lenta, previsível e encontrou enormes dificuldades.

Mas o cenário mudou na segunda etapa. A entrada de Endrick deu mais mobilidade ao ataque e aumentou a intensidade. Casemiro e Bruno Guimarães cresceram muito de produção após a saída de Paquetá, controlando melhor o meio-campo e acelerando a construção das jogadas.

Quando o Brasil passou a pressionar o adversário e jogar em ritmo mais alto, os espaços apareceram. O gol da virada foi fruto desse crescimento típico dos times de Ancelotti.

Rayan roubou a bola perto da área, Bruno Guimarães encontrou uma assistência precisa, daquelas “pifadas” que quebram linhas, e Martinelli estava posicionado no lugar certo para definir.

Esse resultado, do jeito que foi, pode ter sido um passo importantíssimo para buscar o hexa! Vai, Brasil!