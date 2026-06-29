Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Classificado!
Opinião

Vitória do Brasil sobre o Japão na Copa não podia ser melhor

Cenário com virada no fim é positivo para a sequência da competição

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS