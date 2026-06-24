Um privilégio para os amantes de futebol 

Messi já soma 18 gols em Copas do Mundo. CHARLOTTE WILSON / Getty Images via AFP

Todos os craques, aqueles que esperamos ansiosamente para ver o desempenho na Copa do Mundo, estão sendo decisivos e goleadores. Em apenas duas rodadas, já temos uma disputa acirrada pela artilharia da competição.

Vini Jr., questionado por muitos pelas atuações apagadas com a camisa da Seleção, que contrastavam com seu protagonismo no Real Madrid, está puxando a responsabilidade. Além dos dois gols feitos, participou diretamente dos outros também.

Cristiano Ronaldo, que passou em branco na primeira rodada e gerou dúvidas sobre seu rendimento aos 41 anos, logo deu a volta por cima e marcou dois no segundo jogo.

Harry Kane, mesmo decepcionando contra a Gana, também tem dois gols.

Haaland, um dos melhores finalizadores de todos os tempos, representando uma seleção que cresce a partir de seu surgimento, já anotou quatro. Ele só tem 25 anos e é a primeira vez que disputa uma Copa.

Mbappé, que já acumulava números impressionantes nas duas últimas edições, veio para se superar. Assim como o norueguês, já tem quatro gols.

Não poderia faltar ele. O único que rivaliza, na história, com o Rei Pelé (para mim, ainda o maior, o criador de tudo que o argentino faz). Messi, com cinco gols, é o artilheiro até aqui. É genial vê-lo, com quase 39 anos, competindo com jogadores da atual geração. É justo que ele seja o maior goleador do maior torneio de futebol.