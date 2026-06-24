Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Copa do Mundo
Opinião

Um privilégio para os amantes de futebol 

Artilheiros estão surpreendendo a cada rodada

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS