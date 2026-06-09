Um convite aos leitores

Tainá Maranhão, ex-Inter, marcou o primeiro gol da vitória em Itaquera. MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

O dia de hoje marca um passo importante na minha carreira. Pela primeira vez, vou comentar uma partida da Seleção Brasileira feminina. Participar de uma transmissão do futebol de mulheres sempre tem um significado especial para mim.

É uma modalidade que acompanho e vivo durante toda minha vida e que merece cada vez mais espaço, visibilidade e reconhecimento. Ainda mais com a Copa do Mundo de 2027 se aproximando e sendo disputada no nosso país e na nossa cidade.

Leia Mais Seleção Brasileira feminina suporta pressão e vence Estados Unidos em amistoso

E o torcedor tem motivos para se empolgar. O trabalho de Arthur Elias à frente da Seleção Brasileira feminina vem mostrando evolução constante e resultados expressivos. Sob seu comando, o Brasil venceu algumas das principais potências do futebol feminino mundial, como Espanha, França, Inglaterra, Japão e Estados Unidos. As norte-americanas, aliás, serão novamente as adversárias desta noite.

No último encontro entre as equipes, no sábado, a vitória por 2 a 1 teve um significado histórico. Foi a segunda vez consecutiva que o Brasil derrotou os Estados Unidos, algo inédito. Mais do que isso: as duas vitórias vieram de virada, evidenciando uma mudança de mentalidade construída por Arthur Elias desde sua chegada. As meninas entram em campo acreditando e querendo sempre vencer.

Com um modelo de jogo único, que tem a marcação individual como principal característica defensiva, e a transição rápida como arma de ataque, o Brasil mostra jogo a jogo que sim, é possível sonhar com o título mundial no ano que vem.

Hoje, a partir das 21h, terei o privilégio de viver esse momento na Rádio Gaúcha. Fica o convite para acompanhar a transmissão e torcer junto comigo. Vai, Brasil!