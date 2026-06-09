Um convite aos leitores

Nani Chemello

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Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

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A Rádio Gaúcha transmite Brasil x Estados Unidos nesta terça-feira (09)

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