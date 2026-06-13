Tinga lança projeto para reforma do CT do Inter

Imagens ilustram objetivo da iniciativa de Tinga. Inter / Divulgação

Em evento realizado na tarde deste sábado (13), no Beira-Rio, Tinga oficializou o projeto CTorcedores. A iniciativa busca revitalizar o centro de treinamento do Inter.

O ponta a pé inicial, uma feijoada, contou com a presença de presidentes, dirigentes, empresários e membros das torcidas organizadas do clube. Foram arrecadados cerca de R$ 600 mil.

Para iniciar a construção, será necessário arrecadar R$ 30 milhões. Para alcançar esse valor, Tinga conta com apoio de grandes empresários colorados, além dos torcedores, que podem doar qualquer valor através de um qrcode disponibilizado no site do ex-jogador (Tmjbytinga).

O projeto "CTorcedores"

A intenção de Tinga é viabilizar uma estrutura de alto padrão no CT Parque Gigante. O projeto está dividido em três etapas.

A primeira será a construção de um centro de performance. O equipamento contará com academia, área de medicina esportiva e setor de fisioterapia de referências.

Depois, se erguerá um hotel para os atletas. O espaço será construído onde havia uma churrascaria.

O terceiro passo é o mais ousado, um sonho, como define Tinga. Nele, ele tentará trazer as categorias de base coloradas de volta a Porto Alegre.

Sem amarras políticas, Tinga entrou em contato com o presidente Alessandro Barcellos e todos os ex-presidentes antes de iniciar o projeto. Recebeu aval unânime para colocar seu plano em prática.