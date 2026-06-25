Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Baila, Vini!
Opinião

O protagonista que o Brasil esperava

Principal motivo para seu desempenho individual está na casamata

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS