Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

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Opinião

O limite da torcida para os representantes do Inter

Após duas edições, clube volta a ter jogadores na Copa do Mundo

Nani Chemello

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