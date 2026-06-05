O jogador que deve deixar o Inter

Thiago Maia atuou em apenas 15 jogos na temporada. Ricardo Duarte / SC Internacional

Uma das possíveis saídas do elenco nessa janela é a de Thiago Maia. Para mim, a mais necessária. Negociar esse jogador é a oportunidade de corrigir um dos piores negócios da gestão.

A contratação de Thiago Maia envolveu valores muito acima da realidade financeira colorada. A dívida gerada pela negociação se transformou em um problema ao longo do tempo, tanto que acabou impactando diretamente outras tratativas do clube, incluindo uma compensação financeira relacionada à venda de Vitão.

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Thiago Maia nunca conseguiu se firmar como peça indispensável da equipe e, nesta temporada, sua utilização foi ainda mais limitada. Quando teve oportunidades, não apresentou desempenho capaz de justificar o custo da contratação ou o salário elevado que recebe.

Além disso, relatos recorrentes sobre falta de comprometimento e episódios que indicaram seu desejo de deixar o clube acabaram desgastando a relação com parte da torcida.

Naturalmente um atleta pode buscar novos desafios na carreira, mas a identificação com o projeto, principalmente nesse período difícil que o Inter vive, também deve pesar na avaliação.

Por isso, uma eventual negociação não deve ser vista como uma perda técnica significativa. Pelo contrário, sua saída representa alívio importante na folha salarial e abre espaço para que a direção busque um volante mais alinhado às necessidades atuais do elenco e à realidade econômica do clube.